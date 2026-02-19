札幌市厚別区の住宅の解体工事現場できのう(2026年2月18日)不発弾のようなものが見つかり警察が一時避難を呼びかけました。きのう(18日)午後3時50分ごろ、札幌市厚別区厚別中央3条5丁目の住宅解体現場の作業員から「解体現場で不発弾が見つかった」と110番通報がありました。警察によりますと、住宅の解体作業をしていた作業員が、地中から長さ20センチから25センチ直径10センチほどの不発弾のようなものを発見し、通報からおよそ3