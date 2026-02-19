◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スケート ショートトラック男子500メートル (大会13日目/現地18日)ショートトラック500メートルに日本の吉永一貴が出場し準々決勝敗退となりました。上位2着に入るか3位のタイムによって次のラウンドへ進める準々決勝。吉永選手は第4組に登場すると5人中、一番大外でスタート。スタートで前へ出られず最後方から上位を目指す形となり、序盤で1人抜きますがそれ以上順位を上げられず4位で