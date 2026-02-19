イギリスとモーリシャスが合意したインド洋の要衝の島の返還について、アメリカのトランプ大統領は、島を「譲渡してはならない」と改めて批判しました。トランプ大統領は18日、イギリスがモーリシャスへの返還で合意したインド洋の戦略的要衝・チャゴス諸島について、「スターマー首相は支配権を失ってはならない。譲渡してはならない」とSNSに投稿し、イギリスの決定を改めて批判しました。また、チャゴス諸島にあるアメリカ軍と