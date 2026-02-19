¤ªÅ·µ¤¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îº£°æ½Õ²Ö¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ìÄ«¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó26ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¼Ì¿¿½¸¤Ç¤âÌ¥ÎÏÁ´³«¡Ê7Ëç¡Ë2022Ç¯8·î¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½êÂ°¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤ªÅ·µ¤¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëº£°æ¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£