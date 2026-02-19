2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÅÚ²°ÂÀË±¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥° TRUE LOVE¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó¡¢Ë­Åè²Ö¡¢ÁÒÍªµ®¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¡£ÅÚ²°¤äº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤é¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È5Ì¾¤¬Í¼Êë¤ì¤Î³¤ÊÕ¤ËÐÊ¤à¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥° TRUE LOVE¡ÙÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÃË½÷¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Îø°¦¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿