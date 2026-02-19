反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第6話が18日に放送され、失踪したマチルダこと宮下未散（木竜麻生）と意外な人物の接点が描かれると、ネット上には「どういうことだ？」「男女の仲とか？」「謎が謎呼ぶ展開」といった声が集まった。【写真】建設会社会長による自伝映画の仕事が舞い込む肇（大森南朋）マチルダの失踪について調べる中、チェン