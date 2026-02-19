ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は17日に行われたスピードスケート女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利。銅メダルを獲得した。各方面から世界一とも称された隊列に、新たな賛辞が寄せられた。誰もがその美しさに見惚れた。日本はオランダとの準決勝でわずか0秒11及ばず、米国との3位決定戦へ。高木美帆、佐藤綾乃、野明花菜の3人で挑んだ。日本は終始リード。残り1周で2秒09差をつけ、そのまま圧倒。