飛行甲板で派手に散水してる様子などを公開アメリカの造船会社であるハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）は、2026年2月13日、ジェラルド・R・フォード級原子力空母の2番艦「ジョン・F・ケネディ」の海上試験の映像を公式YouTubeチャンネルで公開しました。【動画】すべてスケールがでけえ！ これが、空母「ジョン・F・ケネディ」試験の様子ですHIIは今回投稿した動画について、「『ケネディ』が初めて航行に