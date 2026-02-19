ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ°æ¡Êº¸¡Ë¤È¥°¥ì¥ó¡Ê±¦¡Ë¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¸ì¤Ã¤¿(C)Getty ImagesÆüËÜÀª¤ÎÌö¿Ê¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤âÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¤Î3Áª¼ê¤¬ÌöÆ°¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤â2°Ì¤Ë¡£4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÉ´²»¤â¡¢3°Ì¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ