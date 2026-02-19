五輪という大舞台で異彩を放った“りくりゅう”(C)Getty Imagesドラマチックな金メダルだった。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本の三浦璃来／木原龍一組が世界の頂点に立った。現地時間2月15日のショートプログラム（SP）では5位と出遅れたものの、翌日のフリー（FP）で自己ベストを更新。FPでは世界歴代最高となる158.13点を叩き出し、大逆転で金メダルを掴んだ。【動画】「お寿司食べる人？」三浦璃