ミラノ・コルティナ五輪、スノーボードの女子スロープスタイルで、愛知県みよし市出身の深田茉莉選手が金メダル、岐阜市出身の村瀬心椛選手が銅メダルに輝き、地元も歓喜に沸きました。深田選手の地元・みよし市では、父親や祖父母らおよそ160人が声援を送り、金メダルが決まった瞬間、歓声に包まれました。深田選手の祖父・利之さん：「本当に最高です。まさかこんなことになるとは思わなかったことができ