2月18日、大井競馬場で行われた羽田盃前哨戦・雲取賞（交流G3・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗のJRA馬リアライズグリントが重賞初制覇を飾った。1番人気のマクリールは直線伸び切れずに3着まで。雲取賞、勝利ジョッキーコメント1着リアライズグリント坂井瑠星騎手「寒いなと思いながら乗っていました（笑）。勝ち切ってくれて良かったです。体重は減っていましたが変わりはなく、使うごとに良くなっているなと返し馬で感じました。