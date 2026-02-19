2月18日、大井競馬場で行われた雲取賞（交流G3・ダ1800m）当日の売上が発表され、同競走のレース売得金が過去最高を更新した。レースは坂井瑠星騎乗のJRA馬リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）が早め先頭から押し切り、ダートクラシック初戦、羽田盃へ向けて名乗りを挙げた。【雲取賞】坂井瑠リアライズグリントが抜け出す入場人員は増加●雲取賞 レース売得金8億3632万5900円（前年比109.6％・7億6305万5700円）●雲取賞