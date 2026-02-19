2·î18Æü¡¢¥é¥Õ¥£¥¢¥ó¥¿¡¼¥Õ¥Þ¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢2026Ç¯7·î¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÊç½¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·µ¬Êç½¸¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Îµ¬À©ÂÐ±þ¤ä»öÌ³ÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÊç½¸·ÑÂ³¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Êç½¸½ªÎ»¸å¤â´ûÂ¸¤Î½Ð»ñÇÏ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿±Ä¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¥ª¡¼¥¯¥¹¡Û¥Ç¥à¡¼¥í¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥æ¡¼¥Ð¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ó¤¬³ß¤Î½÷²¦G1ÇÏ¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê