AIの成長曲線の「変曲点」が目前に世界的なAIブームを巻き起こしたChatGPTの登場からゆうに3年以上が経過した。今や日常化したAI関連の報道に飽きた、ないしは食傷気味の人も多いかもしれないが、逆に「それでもまだAIに関する現状認識が甘い」とする一部専門家の声も聞かれる。たとえば（OpenAIと競合する）アンソロピックのダリオ・アモデイCEOは最近、「AIの指数関数的な成長がいよいよ終盤に差し掛かってきたのに、世間（一般