ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î²è²È¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÃê¾Ý²èÀ¤³¦¤òÃÛ¤­¾å¤²¤¿±§¼£»³Å¯Ê¿¡Ê1910¡Á1986¡Ë¤ÎºîÉÊÅ¸¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î±§¼£»³Å¯Ê¿Å¸¡×¤¬¡¢»ÔÊ£¹çÊ¸²½»ÜÀß¥¢¥ª¡¼¥¼¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±§¼£»³¤ÎÊì¹»¡¢ÆüÅÄ¹â¤Î¹»Ä¹¼¼¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ²¡×¤È¡Ö´¿¡×¤Î2ºîÉÊ¤ÎÆÃÊÌ¸ø³«¤Î¤Û¤«¡¢·×Ìó40ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ö¡£»Ô¤¬½êÂ¢¤¹¤ëÈþ½ÑÉÊ¤Î¸ø³«Å¸¤Ç¡¢±§¼£»³ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï6²óÌÜ¡£µìÀ©ÆüÅÄÃæ¤Î3´üÀ¸¤Î±§¼£»³¤Ï¡¢ºß³ØÃæ¤ËÈþ½Ñ¶µ»Õ¤«¤é¼ÌÀ¸¤Î½ÅÍ×À­¡¢³¨¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ