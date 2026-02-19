¡Ö¿©¤Î¤ß¤ä¤³·§ËÜ¡×¤ò¸©Æâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢¸©Æâ¤Î70Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Å¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö»°¥ÄÀ±¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¡×¤¬21¡¢22¤ÎÎ¾Æü¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î²ÖÈª¹­¾ì¤ò¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢°¤ÁÉ¤äÅ·Áð¡¢¸©Æî¤Ê¤ÉÏ»¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ë½ÐÅ¹¡£ÀÖµí¤äÇÏÆù¤ò°·¤¦Å¹¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÍ­Ì¾Å¹¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¤ÎÂ¾¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢µåËá¾ÆÃñ¡¢·§ËÜ¥ï¥¤¥ó¡¢»³¼¯¥¦¥¤¥¹¥­¡¼¡¢³ÆÃÏ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¸©»º¼ò¤Î¥Ö¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¹â¹»À¸¤¬³«È¯¤·¤¿¥á¥Ë¥å