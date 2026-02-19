火星と木星の間に広がる空間に、その小惑星は存在する。「Suematsu」。天文学の普及と教育に、情熱を持って長く尽くす姿勢が評価され、2019年に命名された。直径8キロ。長崎県立佐世保西高の地学教諭、末松賢嗣さん（59）は「星に名を残すということは、天文学を志す者として最上級の喜びでした」と話す。佐世保で過ごした中学時代に星に魅せられ、高校では地学部の活動で星を追う。香川大教育学部に進んで天体物理学を専攻。