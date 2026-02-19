故障により運行休止が長引く爆心地公園（長崎市）の屋外エレベーターについて、長崎市は18日、2027年3月に再稼働する見通しを明らかにした。同日開会した市議会定例会に、更新工事費6100万円を計上した25年度一般会計補正予算案を提出した。公園と長崎原爆資料館を結ぶエレベーターは1997年に設置。24年11月に鋼鉄ロープの劣化が見つかり、使用を停止している。かねて迂回（うかい）路が設けられているものの、資料館へは高低