長崎県平戸市の各地に伝わる郷土芸能「須古踊り」の写真展が、同市の「生月町博物館・島の館」で23日まで開かれている。写真展の鑑賞は無料。佐賀県白石町（旧須古村）発祥の須古踊りは“流転の芸能”とも称される。2023年、的山（あづち）大島、生月町舘浦（たちうら）、獅子の計五つの保存会から成る「平戸市須古踊り振興会」が発足。ルーツの白石町と交流を深めるなど継承への機運が高まっている。展示数は31点。的山大島