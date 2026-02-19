º´²ì¸©¤Ï18Æü¡¢Ä¾¶á1½µ´Ö¡Ê9¡Á15Æü¡Ë¤Ç¸©Æâ24¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï973¿Í¡ÊÁ°½µÈæ31¿ÍÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1µ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï40¡¦5¿Í¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï11¿Í¡ÊÆ±14¿Í¸º¡Ë¡£¸©Æâ12¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ÅÁÀ÷À­¹ÈÈÃ¡Ê¥ê¥ó¥´ÉÂ¡Ë¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï2¿Í¡ÊÆ±3¿Í¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë