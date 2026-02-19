佐賀県唐津市は18日、今年で築60年となる唐津城の大規模改修を行うと発表した。観光用のエレベーターを刷新して安全性を高めるほか、城壁を照らすライトを発光ダイオード（LED）にリニューアルし、従来の青と白に加えて多彩な色合いを表現できるようにする。記者会見した峰達郎市長は「市民の誇りである唐津城をより輝く存在にしていきたい」と述べた。唐津城天守閣は1966年に市が本丸天守台に建設。鉄筋コンクリート造の地上5