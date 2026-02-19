Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ëÄ¾°È¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Î¤ª¤¬¤¿¥Ù¡¼¥¹¡×¡ÊÆ±»Ô¸ÅÄ®¡Ë¤ÇÈÎÏ©³ÈÂç¤ä¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î¼êË¡¤ò³Ø¤ó¤À»ö¶È¼ÔÌó30Å¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡ÖÂè2²ó¤Î¤ª¤¬¤¿¥Ù¡¼¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤¬21Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄ¾Êý¡ÊÆ±»ÔÅòÌî¸¶¡Ë¤Î1³¬¥ê¥ê¡¼¥³¡¼¥È¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£½ÐÅ¹ÆâÍÆ¤Ï¼êºî¤ê»¨²ß¤ä´ó¤»¿¢¤¨¡¢¾Æ¤­²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢Àê¤¤¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¡£½ÐÅ¹¼Ô¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê»£±Æ¤ä½¸µÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥­