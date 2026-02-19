侍ジャパンが実戦モードに入ってきた。18日の実戦形式の打撃練習では、外野手に各打者の打球方向などを分析した守備位置が記載された紙を配布。中堅の周東（ソフトバンク）は「定位置から何歩（動く）とか書いてある。分かりやすい」と話した。22日のソフトバンクとの壮行試合から試用し、大会本番で本格的に活用する予定だ。