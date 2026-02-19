¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢20Æü¤ÎAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¹ÈÇòÀï¤Çº£½Õ½é¼ÂÀï¤ËÎ×¤à¡£¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤­¤¿½ÕÀè¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÌÜ»Ø¤¹±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÅÐÈÄ¸å¤Ë¡Ë¤½¤³¤ò½¤Àµ¤Ç¤­¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº£µ¨¤Ï¡¢180Åêµå²ó¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¹¹¿·¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÄÌ»»39»î¹ç¤Ç15¾¡15ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦00¤Î3