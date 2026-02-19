第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園球場）に出場する九州国際大付（福岡）の主力選手1人が、1月21日に日本高野連から厳重注意と出場資格停止処分を受けたことが18日、分かった。該当部員の出場停止期間は3月19日から1カ月間で、同日開幕の選抜大会には選手登録されないため出場できない。該当部員は1月中旬、授業中に校則違反となる行動を取り学校から謹慎処分を受け、野球部は福岡県高野連に報告していた。同校は昨