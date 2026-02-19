◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会13日目/現地18日)カーリング女子日本代表がイギリスに完敗。5連敗で通算1勝7敗となりました。試合後、小野寺佳歩選手と吉村紗也香選手がインタビューに応えました。第2エンドに3点のビッグエンドをつくられると、続くエンドではラストショットのミスで、痛恨のスチール。序盤から4点差の劣勢となります。さらに第4エンドは、複数得点の好機をいかせず、波