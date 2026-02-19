閣僚全員が再任された第2次高市内閣が発足しました。高市首相は18日夜に行われた会見で“日本国憲法の改正などを決して諦めない”と意欲をにじませました。■18人の閣僚は全員再任第2次高市内閣の発足を受け、和やかな雰囲気で笑顔を見せる高市首相。18人の閣僚は、全員再任。高い支持率を維持してきた「第1次高市内閣」と同じ顔ぶれで、スピード感をもって政策を進めていくとしています。■“自民一強”でも「白紙委任ではない」