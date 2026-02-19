【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は18日、トランプ大統領が19日にワシントンで開催するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の初会合に20カ国以上の代表団が参加する予定だと明らかにした。トランプ氏が冒頭で演説し、加盟国による計50億ドル（約7700億円）以上の資金拠出や数千人規模の要員派遣計画について発表する。レビット氏は記者会見で、初会合ではガザの治安維持が主要議題の一つとなると説明。