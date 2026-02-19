◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)女子シングルショートプログラムで1位スタートとなった中井亜美選手が演技後にインタビューに応じました。「78.71」という高得点には「自分でもビックリするくらいの出来で点数も高得点をいただけた」と笑顔を見せます。中井選手が憧れる浅田真央さんの代名詞“トリプルアクセル”を決めたことについては「練習か