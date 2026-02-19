19日未明、名古屋・錦の繁華街で20代くらいの女性が車にはねられ、意識不明の重体です。 19日午前1時50分ごろ、中区錦3丁目の「錦通呉服町」交差点で、「車と歩行者の交通事故」と目撃者から110番通報がありました。 警察によりますと、20代くらいの女性が道路を横断していたところ、普通乗用車にはねられたということです。 女性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 車を運転していた男性（47）にけがは