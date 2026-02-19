ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５４円台後半と本日高値圏での推移となっている。本日の為替市場はドル高が優勢となり、上値を拒んでいた１５４円ちょうどの水準を突破し、１５４円台後半まで一気に駆け上がった。 この日発表の米経済指標が予想を上回る強い内容が相次いだことや、午後のＦＯＭＣ議事録が想定以上にタカ派的と受け止められたことがドルを押し上げた。特に、数名が「インフレが目標を上回る状態が続くなら