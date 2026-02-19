ブルージェイズが１８日（日本時間１９日）、カブスからベン・カウルズ内野手（２６）をウェーバーで獲得した、と発表した。内野のユーティリティープレーヤーのカウルズは２０２１年ヤンキースの１０巡目でドラフト指名されプロ入り。メジャー経験はないが昨年はホワイトソックスとカブスの３Ａで１２８試合に出場し打率２割３分５厘、９本塁打、１６盗塁。打撃は今ひとつながら守備と走塁が評価されている選手。メジャー昇