ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）が、キャンプ地フロリダ州のダンイーデンで、初のバント処理を含む、投内連携の練習を行った。ノッカーが三塁前にゴロを転がすと、威勢よく前進し、「アイ・ガリッ！」（ＩＧｏｔｉｔ任せろ）。渡米後初の「アイ・ガリッ」を披露し、ホットコーナーでの存在感も増してきた。メジャーへの適応力が問われる三塁守備を支えているのは、元日本ハムの加藤豪