「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）重賞初制覇で勢いに乗るロードクロンヌ。栗東ＣＷを１８日、軽快に駆け抜け、馬なりで６Ｆ８４秒５−３７秒９−１１秒８をマークした。またがった横山和は「やり過ぎないように気をつけて、リズムと反応を確認しながらの調教。すごくいい状態で来ている」と満足げだ。四位師も「気力も体力も十分出来上がっている。直線は仕掛けたらいくらでも伸びそうな感じ。意図するいい追い切りだ