「FIBAバスケットボールワールドカップ2027」の出場権を懸け、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window 2に臨むバスケットボール男子日本代表。2月26日（木）、3月1日（日）には、「FIBA ワールドカップ 2023」の開催地であった 沖縄サントリーアリーナにて、中国、韓国との試合が行われる。中国、韓国、台湾と同グループ（グループB）を戦う日本は現在、台湾とのホーム＆アウェイの2試合を終え、2連勝。