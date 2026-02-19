4月期の日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』でW主演を務める波瑠と麻生久美子がクランクインを迎えた。 参考：波瑠×川栄李奈が『フェイクマミー』で伝えたいこと「心が少しでも軽くなる作品に」 本作は、ミステリー作家・秋吉理香子の同名小説が原作のミステリー。『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ系）、『366日』（フジテレビ系）の清水友佳子が脚