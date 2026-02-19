ラ・リーガ 25/26の第16節 レバンテとビリャレアルの試合が、2月19日04:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。 レバンテはカルロス・エスピ（FW）、パコ・コルテス（FW）、イケル・ロサーダ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。