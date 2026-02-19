19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比260円高の5万7520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては376.16円高。出来高は8372枚だった。 TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比13ポイント高、TOPIX現物終値比21.75ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57520+2608372 日経225min