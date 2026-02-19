「中山記念・Ｇ２」（３月１日、中山）ジャパンＣ１２着のセイウンハーデスは１８日、幸がまたがり栗東ＣＷで３頭併せ。セボンサデッセ（４歳１勝クラス）、ヴァンアグレアブル（４歳２勝クラス）の内から２馬身半の先着を決めた。６Ｆ７８秒０−３６秒４−１１秒５はこの日の一番時計。橋口師は「先週までは重いかなと思いましたが、そういった部分がなくていい動きでした。折り合っていたのも良かったです。この出来なら自