「阪急杯・Ｇ３」（２１日、阪神）ターコイズＳを制し、重賞連勝を狙うドロップオブライトは１８日、栗東坂路で最終追い。４Ｆ５２秒５−３８秒８−１２秒０をマークした。福永師は「いい動きでした。前走より楽に時計が出たし、年齢的な衰えもない」と好調をアピール。前走は頭差でライバルを退け、重賞２勝目を飾った。距離は短くなるが「千二、千六をこなせて千四だけ駄目なことはないと思う。坂も問題ないし、馬群に入っ