「小倉大賞典・Ｇ３」（２２日、小倉）鳴尾記念２着から重賞初Ｖを目指すセンツブラッドは１８日、栗東ＣＷで３頭併せを消化してスタンバイ。余力を残しながら６Ｆ８２秒７−３７秒０−１１秒７をマークして最先着を決めた。斉藤崇師は「前回は上手にしまいまでしっかり走ってくれていい内容だったと思います。前走後はここを目標にいい状態で帰厩。小回りの１８００メートルはいい条件なので」と期待を込めた。