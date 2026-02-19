稼頭央、宮崎で奮投中――。ソフトバンクの春季キャンプで開幕ローテーション入りをアピール中の大野稼頭央投手（21）を休日インタビューで直撃した。昨季中継ぎで1軍デビューを果たした左腕は、モイネロを参考に先発としての進化を模索中。鹿児島・奄美大島が生んだサウスポーの今に迫った。（聞き手・井上満夫）――第4クールまでを振り返ってみて。「まずはケガもなく順調。去年の春はケガをしてしまっていたので。直球