「ダイヤモンドＳ・Ｇ３」（２１日、東京）重賞連勝を目指すホーエリートは１８日、戸崎圭を背に美浦Ｗで併せ馬。ラファールドール（５歳２勝クラス）と併入したが、３〜４コーナーでは鞍上が手綱を引っ張り、先に抜けてしまわないように３頭分ほど外を通って相手のペースに合わせたほど余裕のある走り。タイムは６Ｆ８３秒１−３８秒４−１２秒３。戸崎圭は「動きは良かったです。コース形態としては中山の方がいいけれど、