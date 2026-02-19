グラウンドにいつもとは違う緊張感が走った。日本ハムのドラフト2位のエドポロ・ケイン外野手（22＝大阪学院大）が18日、沖縄・名護キャンプで打撃練習などを実施。この日、大学時代の恩師の中村良二監督（57）がキャンプ地を訪れ、大型ルーキーは「やっぱり緊張感はありました」と、苦笑いで振り返った。衝撃デビュー後、不振が続いていた。初の実戦デビューとなった8日の阪神との練習試合（名護）は「4番・中堅」で先発し、2