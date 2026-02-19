同じ職場で働く刑事。しかし、その正体は“夫婦”だった――。佐藤二朗と橋本愛がW主演する新ドラマ『夫婦別姓刑事』(4月スタート、フジテレビ系 毎週火曜21:00〜)が19日、発表された。夫婦であることが明るみに出れば、どちらかが刑事課を去らなければならない。秘密を抱えたまま事件に挑む、異色のバディミステリーが始まる。(左から)佐藤二朗、橋本愛今作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み