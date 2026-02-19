「FOXスポーツ」が公開した北米プロスポーツ界の最高年俸選手ドジャースの大谷翔平投手が、北米プロスポーツ界の最高年俸選手として注目を集めている。米スポーツ局「FOXスポーツ」は17日（日本時間18日）、公式X（旧ツイッター）で北米5大スポーツの年俸ランキングを公開し、MLBでは年俸7000万ドル（約105億円）の大谷が1位だった。米ファンからは「お買い得」との声が寄せられた。同局は米データサイト「Spotrac」を引用し、