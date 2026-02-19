中部電力の労働組合が、春闘の要求書を会社側に提出し、浜岡原発を巡る地震データの不正問題などを受け、ベースアップと年間賞与の具体的な金額は明記しませんでした。中部電力の労働組合は18日、2026年の春闘で賃金を底上げするベースアップを含めた値上げや賞与について、具体的な金額を示さずに会社側へ要求書を提出しました。春闘に先立ち、浜岡原発の再稼働をめぐる地震データの不正問題が判明