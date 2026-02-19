ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で8位だったイリア・マリニン（米国）が、華麗な足技を披露した。日本時間19日、米国代表のインスタグラムで公開された。マリニンは団体戦でショートプログラム（SP）、フリーともに演技し、米国の金メダルに貢献。だが、個人戦ではSPで首位発進しながら、フリーで崩れて8位に終わった。一部の米メディアから辛辣に報じられ、メンタル面が心配されてい