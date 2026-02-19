「誰のおかげでメシ食えると思ってるんですか」――。社長に気に入られ、入社2年目で異例のスピード出世を果たした若手社員が、朝礼で全従業員にそう言い放った。まるで漫画のような光景だ。教育関係の仕事に就く菊池さん（仮名、50代男性）は約20年前、当時勤務していた進学塾でその場面に遭遇した。この一件をきっかけに、菊池さんは即座に辞表を書く決意を固めたという。編集部では、菊池さんに当時の状況を詳しく聞いた。（文